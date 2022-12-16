Удар по будинку у Кривому Розі: загинуло молоде подружжя, їхній син – під завалами (фото)

Внаслідок російського ракетного удару по будинку у Кривому Розі загинули троє людей – молоде подружжя та літня жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Це будинок у Кривому Розі після ранкового прильоту ворожої ракети. Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син", – йдеться в заяві голови області.

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Він додав, що поранення отримали 13 людей, з яких 4 – діти. Всіх забрали до лікарні. У важкому стані після атаки перебуває 7-річна дівчинка.

"Родини просто жили у своєму будинку… Росіяни заплатять за кожне скалічене життя", – наголосив Резніченко.

Нагадаємо, російські окупанти 16 грудня завдали ракетного удару по Кривому Рогу, поціливши в житловий будинок. Внаслідок атаки там був зруйнований під’їзд і спершу було відомо про двох загиблих.

Додамо, що після ворожого обстрілу була повністю знеструмлена вся Дніпропетровська область. Станом на вечір вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури.

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