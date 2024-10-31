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Удар по будинку в Харкові: під завалами – підліток, кількість поранених різко зросла

Удар по будинку в Харкові: під завалами – підліток, кількість поранених різко зросла

Зруйнована багатоповерхівка в Харкові внаслідок авіаудару ввечері 30 жовтня

Знайдені фрагменти тіла попередньо ідентифікованої особи.

У Харкові внаслідок авіаудару по багатоповерхівці кількість поранених зросла до 34. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років.

Знайдені фрагменти тіла попередньо ідентифікованої особи.

"На цю хвилину одна людина загинула. 34 отримали поранення", – зазначив голова ОВА.

Під завалами перебуває 15-річний хлопець.

На місці триває рятувальна операція. Пошуки ускладнюються через суттєві пошкодження конструкції будинку та загрозу обвалу.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня російські війська завдали авіаудару по багатоквартирному будинку в Харкові. Спершу було відомо про 24 постраждалих та загиблого хлопчика. Під завалами перебувають люди.

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