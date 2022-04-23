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Удари по церквах та хіматака: Міноборони Росії анонсувало, куди може поцілити найближчим часом

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Удари по церквах та хіматака: Міноборони Росії анонсувало, куди може поцілити найближчим часом

pixabay.com

Міністерство оборони РФ готує провокації у великодні дні, в яких хоче звинуватити українську владу. 

Зокрема, російське керівництво погрожує ударами по церквах на території України та застосуванням хімічної зброї у районі одеського порту "Південний".

Такі заяви Міноборони озвучило під час вечірнього брифінгу у суботу, 23 квітня, повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Як йдеться у заяві росіян, напередодні Великодня Київ нібито готує провокації для дискредитації Української православної церкви Московського патріархату. Вони скаржаться, що українська влада рекомендувала єпископам грекокатолицької церкви не проводити святкування Великодня, але "УМП московського патріархату повідомлення не надсилали".

Окрім цього, російська пропаганда приплела ще й Британію. У Міноборони заявляють, що співробітники СБУ та спецслужби Великої Британії "готують провокацію в Лисичанську".Також росіяни заявили, що біля порту "Південний" Україна планує застосувати хімічну атаку. Про це нібито свідчить те, що українським правоохоронцям та спецслужбам на Одещині видали індивідуальні засоби захисту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами повідомив, що 23 квітня був один із найскладніших днів на фронті. Він розповів, що ворог стріляв і  з моря, і з суші, і з танків, і з артилерії.

Варто зазначити, увечері суботи, 23 квітня, сирени, що сповіщають про повітряну небезпеку, лунають у багатьох великих містах України. Усіх закликаємо піти в укриття. 

ФОТО: скрин / ©
ФОТО: скрин

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