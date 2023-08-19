Удар по Чернігову: окупанти пошкодили П'ятницьку церкву – пам'ятку архітектури

У Чернігові внаслідок російського ракетного удару 19 серпня знищено Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, також пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення – П'ятницька церква, яка відноситься до сфери відповідальності Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній".

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.



"Історичний центр Чернігова, міста з тисячолітньою історією, є кандидатом на внесення до Списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Цьогоріч МКІП спільно з обласною та міською адміністраціями розпочали роботу над внесенням культурного ландшафту міста Чернігова до Переліку об'єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою. Адже, як бачимо, загроза від російських варварів тільки зростає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігові вранці 19 серпня після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух – окупанти завдали по місту ракетний удар. Наразі відомо про понад сотню постраждалих та сімох жертв, серед яких 6-річна дитина. ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки жахливої атаки.

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