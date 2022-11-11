Удар по ЧФ Росії в Севастополі: експерт заявив, що атакували українські безекіпажні катери

Ці катери відкривають перспективи "загнати абсолютно всю російську флотилію в будку, щоб носа не висувала".

Кораблі Чорноморського флоту Росії в бухті окупованого Севастополя в жовтні були атаковані українськими безекіпажними катерами.

Так думку військовий експерт Олександр Коваленко висловив у Мережі.

Він також описав основні характеристики цих катерів.

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"Радіус операційної дії цих БЕК дозволяє досягати бухти Севастополя, до якої, залежно від точки найближчих стартів – до 300 км. (…) Але головне те, що ці БЕК мають дуже вражаючу бойову частину, що дозволяє завдавати серйозних пошкоджень і навіть топити, залежно від водотоннажності, російські військові кораблі", – пояснив експерт.

Він зазначив, що такий катер вартістю 250 тис. дол. становить реальну загрозу для військового корабля вартість 400 млн. дол. (йдеться про фрегат проєкту 11356 "Адмірал Макаров", який зараз виведений з боєздатного стану саме таким БЕК).

"Що ж, досить ефективний засіб боротьби з російською піратською флотилією, причому з цікавими перспективами. Перспективами загнати абсолютно всю російську флотилію в будку, щоб носа не висувала", – оцінив Коваленко.

На його думку, в перспективі після звільнення частини Запорізької області цими БЕК можна буде чинити повноцінний вплив і на ворожий порт у Новоросійську.

Характеристики БЕК:

Максимальна швидкість – 80 км/год.

Радіус операційної дії – 400 км

Дальність ходу – 800 км

Автономність – 60 год.

Бойова частина – 200 кг

Вартість – 10 млн грн

Удар по російських кораблях у Севастополі

У Севастополі 29 жовтня пролунали вибухи, після яких російські окупанти повідомили про пошкодження морського тральщика "Іван Голубєц" та РЛС фрегата "Адмірал Макаров". Стверджували, що атака була завдана українськими дронами.

В OSINT-розслідуванні спільноти GeoConfirmed повідомили, що під удар потрапили кораблі "Адмірал Макаров", "Адмірал Григорович" і тральщик "Іван Голубець".

Військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що після цього роль Чорноморського флоту РФ була знижена на 70%. Флот більше не може виконувати бойові завдання.

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