Удар по Чонгарському мосту: британська розвідка пояснила важливість переправи для росіян

Мости обслуговують одну із двох основних доріг між Кримом та Херсоном.

Зруйновані мости в Чонгарі, що на адміністративному кордоні Херсонської області та анексованого Криму, були життєво важливими для армії Росії.

Про це йдеться у свіжому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що ці автомобільні переправи обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом і Херсоном.

"Маршрут через мости через Чонгар є найпрямішим маршрутом від російського кримського логістичного центру Джанкой та Запорізького напрямку, де Росія зараз обороняється від великого наступу України", - йдеться у повідомленні розвідки.

Британські фахівці наголошують, що тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським логістичним конвоям знадобилося щонайменше на 50% більше часу, щоб дістатися до фронту альтернативними маршрутами.

Втім, російська влада протягом 24 годин після удару збудувала заміну - понтонний міст. Ймовірно, що цю переправу окупанти використовують тільки для руху військових.

"Швидкість, з якою було збудовано запасний перехід, показує, наскільки життєво важливим є цей маршрут для військових дій Росії на окупованій території України", - зазначають у Міноборони Британії.

Удар по Чонгарському мосту

По Чонгарському мосту було завдано удару вночі 22 червня. Внаслідок цього було пошкоджене дорожнє полотно. Сполучення між окупованими територіями Херсонщини та півостровом наразі відбувалося за іншим маршрутом.

У РФ відмовилися коментувати удар по переправі. Представник Кремля Дмитро Пєсков переадресував це запитання російському Міноборони. Мовляв, це адміністрації президента-диктатора Володимира Путіна не стосується.

Після цього багато експертів наголошували, що атака вплинула на логістику окупантів. Зокрема, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявляв, що це призводить до зволікань з постачаннями всього того, що необхідно для потреб росіян.

Читайте також: