Удар по Чонгарському мосту: експерт пояснив, як це впливає на логістику окупантів

Росіяни відчувають дуже серйозні проблеми з вчасним постачанням всього необхідного для окупаційного контингенту.

Пошкодження на Чонгарському мосту, де стався вибух, дуже серйозні. Це ускладнює військову логістику окупантів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, тепер щонайменше на 100 км довший весь маршрут автомобільного транспорту, в першу чергу, військового — того самого, що перевозить вантажі для того, щоб забезпечити потреби російського угруповання військ, що діють на півдні Запорізької області.

Експерт розповів: “Після часткового руйнування мосту через Чонгар росіяни відчувають дуже серйозні проблеми з вчасним постачанням всього того, що необхідне для російського окупаційного контингенту, який діє на півдні Запорізької області. Звісно, що дороги на півдні Херсонської області — а саме ними пролягає новий маршрут — знаходяться в незадовільному стані”.

Це, зазначив Селезньов, певною мірою сповільнює російську військову логістику, призводить до зволікань з поставками всього того, що необхідно для потреб російських окупантів, що діють зараз, ведучи бойові дії в стратегічній обороні.

З приводу того, коли ЗСУ можуть вдарити по Кримському мосту, експерт зауважив, що, на його думку, українські Сили оборони діють максимально раціонально: “Вони готують поле майбутньої битви. Для того, щоб ми мали максимальну перевагу під час ведення активних контрнаступальних дій, нам потрібно безпосередньо на тих ділянках фронту, де ми проводимо контрнаступальні заходи, максимально вихолистати бойовий потенціал путінського війська”.

Зробити це, вважає полковник ЗСУ, можна шляхом знищення ворожих арсеналів з боєприпасами, знищення артилерійських систем, систем протиповітряної оборони, командних пунктів та пунктів управління і зв’язку ворога відповідно шляхом знищення ворожих логістичних та комунікаційних об’єктів: “Саме це призводить до руйнації бойової потужності путінської армії. Відповідно це створює перевагу для українських Сил оборони, які діють в контрнаступі”.

Нагадаємо, 22 червня російські колаборанти, зокрема самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов і російський гауляйтер з Херсонщини Володимир Сальдо, заявили про удар по Чонгарському мосту, що веде з Херсонщини до Криму.

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