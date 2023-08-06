Удар по Чонгарському мосту: з’явилося відео удару та фото наслідків

Рух транспорту через КПП "Чонгар" припинено на час ремонтних робіт, а це ускладнює логістику окупантів із постачання військової техніки та боєприпасів на окуповану територію Запоріжжя та Донеччини.

У неділю, 6 серпня, на Чонгарському мосту, по якому російські війська здійснюють постачання з території Криму на окуповану територію Запорізької та Донецької областей, пролунав сильний вибух.

У Мережі з’явилося відео “прильоту”.

Як видно на опублікованих кадрах над мостом піднялася грибоподібна хмара чорного диму, яка свідчить про потужне влучання.

Гауляйтер окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо повідомив про три пробоїни, які утворилися внаслідок удару.

КПП "Чонгар" тимчасово закритий для проїзду. Це означає, що російську військову техніку, боєприпаси та інші військові вантажі доставляти у Запорізьку та Донецьку області буде довше та складніше.

Проїзд через КПП "Чонгар" закрито / Фото: із соцмереж

"Одне попадання, частина ракет збита силами ППО. Є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту, ремонтні роботи вже починаються. Жертв немає. Тимчасово проїзд здійснюється через КПП Армянськ та Перекопськ", - йдеться у повідомленні, яке поширили від імені Сальдо російські пропагандисти.

У Мережі з’явилося відео удару по Чонгарському мосту

Окрім того, як повідомлялося раніше, цього ж дня пролунав вибух на мосту через протоку Тонку, яка з'єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою. Під час вибуху сталася пожежа на перебитому газопроводі, що проходить поряд з мостом. Понад 20 тисяч мешканців міста залишились без газопостачання.

Пошкодження мосту біля Генічеська і пожежа газопроводу / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Генічеську та в районі Чонгарського мосту пролунали сильні вибухи. Місцеві гауляйтери бідкаються через удари по "транспортній інфраструктурі".

Читайте також: