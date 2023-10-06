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Удар по цивільних на поминках військового: в Австрії викликали посла РФ "на килим" через трагедію

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Удар по цивільних на поминках військового: в Австрії викликали посла РФ "на килим" через трагедію

Удар РФ по селу Гроза 6 жовтня

Австрія засудила черговий терористичний акт РФ.

Внаслідок ракетної атаки по селі Гроза на Харківщині, де загинули понад 50 людей, Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії.

Про це МЗС Австрії написало у Twitter.

Там наголосили, що акти на цивільне населення є воєнним злочином.

"Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. 

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - написано у повідомленні.

Обстріл цивільних на поминках військового на Харківщині

Зранку, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто. 

Пізніше стало відомо, що це були поминки за військовим, який був родом із цього села. Військового поховали спочатку на Дніпропетровщині, адже село було в окупації. Потім рідні вирішили перепоховати героя вдома.

З-під завалів у Харкові дістали ще одну жертву обстрілу - жінку 1955 року народження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Синєгубов: у Харкові знайшли ще одне ТІЛО! А у Грозі доведеться "пересівати залишки"

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Дата публікації
Перегляди
4144
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