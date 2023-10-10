Удар по цивільних у селі Гроза: у поліції прокоментували цинічну заяву РФ

У поліції прокоментували слова російського представника в ООН Василя Небензі про те, що внаслідок удару РФ по селі Гроза загинули не цивільні, а "неонацисти".

Відреагував на це керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов в коментарі Радіо Свобода.

За його словами, Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив в ЗСУ і загинув 2022 року.

"Він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в ЗСУ. Він був місцевим жителем і загинув біля Попасної", – заявив він в коментарі Радіо Свобода.

Також представник поліції наголосив, що на його поминках зібралися місцеві жителі.

"Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені – цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця", – додав Болвінов.

Додамо, також Небензя заявив, що після попередніх атак окупантів по цивільних об'єктах в Україні, нібито з'являлися "некрологи військових і іноземних найманців".

Удар РФ по селу Гроза

Російські окупанти 5 жовтня завдали удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, який був родом із цього села.

У Грозі відбулися перші поховання жертв терористичного акту 5 жовтня. Там попрощалися з подружжям, яке загинуло внаслідок удару по кафе-магазину.

У селі Гроза Куп'янського району на Харківщині зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару росіян по будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим ЗСУ.

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