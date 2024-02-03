Удар по десантному кораблю "Новочеркаськ": що залишилось від судна – фото

Російський корабель "Новочеркаськ" було знищено у порту окупованої Феодосії.

У ніч проти 26 грудня 2023 року у порту Феодосії тимчасово окупованого Криму було знищено великий десантний корабель (ВДК) Росії "Новочеркаськ". Після потужних вибухів там сталася масштабна пожежа і відбувалася сильна детонація. Повітряні сили ЗСУ атакували корабель Чорноморського флоту крилатими ракетами.

У Мережі показали фото того, що залишилось від судна після атаки у порту.

Так, Telegram-канал "Крымский ветер" пише, що ВДК "Новочеркаськ" піднімають з моря після атаки частинами.

Уламки ВДК "Новочеркаськ" після ракетного удару

Уламки ВДК "Новочеркаськ" після ракетного удару

Нагадаємо, у Криму затонув російський корабель "Тарантул": в ISW розповіли, хто до цього причетний.

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