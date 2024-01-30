Удар по десантному кораблю "Новочеркаськ": у Росії вперше підтвердили смерть моряка

Гімназія в російському місті Шахти підтвердила загибель одного зі своїх випускників, який служив на великому десантному кораблі "Новочеркаськ", який був знищений у грудні внаслідок українського удару по порту Феодосії в окупованому Криму.

На саййті "Гімназії імені О.С. Пушкіна" повідомляється, що загиблий – старший матрос Ігор Мещеряков, він закінчив цей навчальний заклад у 2017 році. На повідомлення звернув увагу "Крим.Реалії".

"З серпня 2021 року Мещеряков проходив службу в 197-ій бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ ВДК "Новочеркаськ" у званні матрос", – повідомляється на сайті.

У гімназії також заявили, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 – у день ракетного удару по Феодосії. Крім того, зазначається, що Мещерякова посмертно нагороджений Орденом мужності.

Таким чином, Мещеряков став першим моряком, чия загибель внаслідок удару офіційно підтверджена.

Нагадаємо, вночі 26 грудня у Феодосії було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Крім того, відбувалася сильна детонація.

Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту атакували крилатими ракетами. Втім, якими саме - не уточнили.

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