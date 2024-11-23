Удар по Дніпру "диво-ракетою": військовий експерт розповів про нову російську балістику

У нинішніх умовах Росія не зможе розпочати серійне виробництво міжконтинентальної балістичної ракети "Орешнік", якою днями росіяни атакували Дніпро.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в коментарі "24 Каналу".

За його словами, ця російська ракета не є "вундерваффе" - новітнім революційним зразком озброєння. Експерт наголосив, що повітряній цілі вже близько десятка років. Що більше - росіяни "таким терміном можуть будь-що назвати".

Світан вважає, що "Орешнік" не стане на бойове чергування та навіть не потрапить до серійне виробництво. Зокрема, через проблеми РФ з економікою та із санкціями з боку Заходу.

"Виробництво ракети такого рівня є складним, адже вона долає тисячу кілометрів та має роздільні боєголовки. Тобто це складне виробництво й поставити її на конвеєр нереально для росіян в цих умовах, в яких вони зараз. Її можуть поставити, якщо, наприклад, заморозити війну, то через 3-4 роки ця ракета вийде у серійне виробництво. Тоді вони, звісно, можуть їх штампувати по декілька десятків штук, але не сотні", - пояснив Світан.

Нагадаємо, 21 листопада армія РФ вдарила новою балістикою по Дніпру. Країна-агресорка може мати близько десяти одиниць цієї нової балістичної ракети.

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