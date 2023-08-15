Удар по Дніпру: пошкоджено ​​спортивний об'єкт, де проходили всеукраїнські змагання – фото

Російська армія у ніч проти 15 серпня завдала ракетного удару по Дніпру, є потерпілі. Внаслідок атаки було пошкоджено важливий спортивний об'єкт – у ньому проходили приймали всеукраїнські змагання, займалися діти. Окупанти також поцілили по одному з підприємств міста.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. Знову страждає цивільна інфраструктура. Болотяні нищать все, що так старанно створювали українці. Щодо промислового об'єкту, то пожежу там вже загасили", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджений ​​спортивний об'єкт у Дніпрі.

Пошкоджений ​​спортивний об'єкт у Дніпрі.

Пошкоджений ​​спортивний об'єкт у Дніпрі.

За його словами, внаслідок атаки РФ по Дніпру поранення отримали дві людини: 59-річна жінка, яка має легкі ушкодження, лікуватиметься вдома; 70-річного чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія вдарила ракетами по Дніпру! Поранено людей

Також очільник ОВА повідомив, що під час масованої атаки захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області повітряна тривога тривала від 03:05 до 05:05. Мешканці Дніпра почали повідомляти про вибухи.

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