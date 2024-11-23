Удар по Дніпру: РФ використовує ракети, яких у неї одиниці — авіаексперт

Валерій Романенко, експерт з авіації та провідний науковий співробітник Державного музею авіації, заявив, що Росія 21 листопада завдала удару по Дніпру ракетою середньої дальності. За його словами, такі ракети не перебувають на озброєнні й, найімовірніше, ще проходять стадію тестування.

Цю думку Романенко висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

Експерт також зазначив, що, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, кількість таких ракет у Росії не перевищує 10 одиниць.

"Думаю, що росіяни ще спробують зробити один-два подібних пуски, комбінуючи їх з "кинджалами", щоб складалося враження страшної руйнівної зброї. Те, що падало на Дніпро, - це уламки, кожний вагою до 200 кг, але з величезною швидкістю, тому з великою кінетичною енергією. Тобто вони здатні пробивати якісь захисні шари, як бетон, але при цьому вкрай неточні. Щодо ракети, то вона має бойову частину, яка розділяється. По Дніпру стріляли ракетою, що мала шість частин, шість блоків індивідуального наведення. Ці шість блоків неточні, там точність ураження плюс-мінус починаючи з 50 м", – прокоментував науковець.

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Романенко зауважив, що на основі окремих частин ракети, уламки якої були оприлюднені на фотографіях, можна побачити елемент, запозичений зі старої радянської ракети "Булава". За його словами, це система-болванка, яка призначена для імітації вибуху ядерного пристрою.

"Така ракета рухається з гіперзвуковою швидкістю, як і всі балістичні ракети без виключення. А в атмосфері навколо об'єкту, що летить з гіперзвуковою швидкістю, утворюється плазма, яка не пропускає радіохвиль. Тому жодна корекція орбіти неможлива", - пояснив Романенко.

Нагадаємо, що Росія закриє частину свого повітряного простору для проведення ракетних випробувань. Найближчими днями цілком можливий повторний пуск по Україні нової російської балістичної ракети "Орешнік" або аналогічного озброєння, окупанти намагаються домогтися риторичного ефекту.

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