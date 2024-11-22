Удар по Дніпру: ГУР оприлюднило дані про нову російську балістику і ракетний комплекс "Кедр"

Ракета долетіла до Дніпра за 15 хвилин.

У четвер, 22 листопада, армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.

У розвідці наголошують, що підльотний час цієї повітряної цілі - від моменту запуску в Астраханській області до влучання в українському Дніпрі - склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна з них оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії склала понад 11 Махів.

До розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр" було залучено низку підприємств військово-промислового комплексу РФ:

АТ "Корпорация "Московский институт теплотехники" (Москва);

АТ "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(Волгоград);

АТ "Головное особое конструкторское бюро "Прожектор" (Москва);

АТ "Концерн "Созвездие" (Воронєж);

АТ "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (Москва);

ТОВ "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (Москва).

У ГУР наголошують, що випробування цього ракетного комплексу відбувалися на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" у місті Капустін Яр Астраханської області у жовтні 2023-го та червні 2024-го.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія РФ вперше вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. ЗМІ повідомляли, що йдеться про ракету "Рубіж". Повітряні сили не підтвердили це, але й не спростували.

У Кремлі відреагували на інформацію про запуск міжконтинентальної балістики. Речник Дмитро Пєсков порадив звертатися до Міноборони. Втім, згодом диктатор РФ Володимир Путін, що армія випустила експериментальну гіперзвукову ракету "Орешнік".

Читайте також: