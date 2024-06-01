Удар по Донеччині: окупанти скинули авіабомби на дитсадок, є поранені – фото, відео

Росіяни атакували авіабомбами місто Мирноград на Донеччині.
Окупаційні війська Росії ввечері 31 травня скинули дві авіабомби на дитячий садок у Мирнограді Донецької області. Поранення отримали п'ятеро людей.
Про це повідомляє Нацполіція України.
"Ворог скинув на місто авіабомби "УМПБ Д-30 СМ". П’ятеро цивільних осіб зазнали поранень. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли правоохоронці, внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки – 40 і 68 років.
"У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани", - додали у Нацполіції.
Внаслідок удару окупантів також було пошкоджено 12 багатоповерхових будівель – там повибивало шибки, вікна та двері.
Нагадаємо, окупанти у ніч проти 1 червня здійснили масований удар по Україні ракетами та дронами – військові показали, як збивали ворожі цілі (відео).
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