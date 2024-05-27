Удар по "Епіцентру": кількість жертв у Харкові зросла до 17

У Харкові знову зросла кількість загиблих після атаки окупантів.

У Харкові станом на 15:20 понеділка, 27 травня, відомо про 17 жертв, які загинули внаслідок удару окупаційними військами Росії 25 травня.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"Впізнано 13 жертв, серед них – 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

Також, за останніми даними, поранення отримали 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5 осіб.

Нагадаємо, у Харкові за ДНК опізнали тіло 17-річного хлопця, виявили рештки ще однієї жертви.

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