Удар по "Епіцентру": кількість жертв у Харкові зросла до 17

У Харкові знову зросла кількість загиблих після атаки окупантів.
У Харкові станом на 15:20 понеділка, 27 травня, відомо про 17 жертв, які загинули внаслідок удару окупаційними військами Росії 25 травня.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
"Впізнано 13 жертв, серед них – 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів", - йдеться у повідомленні.
Також, за останніми даними, поранення отримали 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5 осіб.
Нагадаємо, у Харкові за ДНК опізнали тіло 17-річного хлопця, виявили рештки ще однієї жертви.
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