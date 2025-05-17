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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Удар по евакуаційному автобусу на Сумщині: в Британії відреагували на воєнний злочин РФ

Міністр закордонних справ Британії наголосив, що Росія повинна погодитись на повне припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Евакуаційний автобус знищений дроном

Російський дрон влучив в автобус, що евакуював людей з Білопілля на Сумщині / © Національна поліція України

Безжальний удар по автобусу, який евакуював людей з Білопілля на Сумщині, стався лише через кілька годин після завершення мирних переговорів у Стамбулі.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

«Шокований нападом Росії в Сумах, що відбувся лише через кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія повинна погодитися на повне та негайне припинення вогню, як це зробила Україна», — наголосив британський міністр.

Нагадаємо, Польща відреагувала на удар РФ по евакуаційному автобусі в Білопіллі та висловила співчуття родинам загиблих на Сумщині.

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