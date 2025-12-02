ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Удар по ФСБ та "Ахмату": місцеві повідомляють про наслідки нічної атаки БПЛА

Місцеві жителі у чатах повідомили про атаку БПЛА на Чечню вночі, внаслідок якої постраждала будівля ФСБ в Ачхой-Мартанівському районі та база "Ахмата" у Гудермесі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Офіс ФСБ в Чечні

Офіс ФСБ в Чечні / © Фото із соціальних мереж

Вночі на території Чечні було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки постраждала будівля ФСБ в Ачхой-Мартанівському районі, а також була обстріляна база підрозділу "Ахмат" у Гудермесі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Такий вигляд мав офіс ФСБ до удару безпілотників. / © Фото із соціальних мереж

Такий вигляд мав офіс ФСБ до удару безпілотників. / © Фото із соціальних мереж

Місцеві жителі у чатах повідомляють, що внаслідок нічної атаки БПЛА на Чечню постраждала будівля ФСБ по Ачхій-Мартанівському району.

Також, за їхніми даними, у Гудермесі (Чечня) вночі відбулося бомбардування бази "Ахмата".

Нагадаємо, у російському місті Туапсе вночі було чутно серію вибухів та зафіксовано проліт безпілотників, про що масово повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie