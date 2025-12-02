- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 230
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по ФСБ та "Ахмату": місцеві повідомляють про наслідки нічної атаки БПЛА
Місцеві жителі у чатах повідомили про атаку БПЛА на Чечню вночі, внаслідок якої постраждала будівля ФСБ в Ачхой-Мартанівському районі та база "Ахмата" у Гудермесі.
Вночі на території Чечні було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки постраждала будівля ФСБ в Ачхой-Мартанівському районі, а також була обстріляна база підрозділу "Ахмат" у Гудермесі.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Місцеві жителі у чатах повідомляють, що внаслідок нічної атаки БПЛА на Чечню постраждала будівля ФСБ по Ачхій-Мартанівському району.
Також, за їхніми даними, у Гудермесі (Чечня) вночі відбулося бомбардування бази "Ахмата".
Нагадаємо, у російському місті Туапсе вночі було чутно серію вибухів та зафіксовано проліт безпілотників, про що масово повідомляють місцеві жителі у соцмережах.