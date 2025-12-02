Удар по ФСБ та "Ахмату": місцеві повідомляють про наслідки нічної атаки БПЛА

Офіс ФСБ в Чечні / © Фото із соціальних мереж

Вночі на території Чечні було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки постраждала будівля ФСБ в Ачхой-Мартанівському районі, а також була обстріляна база підрозділу "Ахмат" у Гудермесі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Такий вигляд мав офіс ФСБ до удару безпілотників. / © Фото із соціальних мереж

Місцеві жителі у чатах повідомляють, що внаслідок нічної атаки БПЛА на Чечню постраждала будівля ФСБ по Ачхій-Мартанівському району.

Також, за їхніми даними, у Гудермесі (Чечня) вночі відбулося бомбардування бази "Ахмата".

Нагадаємо, у російському місті Туапсе вночі було чутно серію вибухів та зафіксовано проліт безпілотників, про що масово повідомляють місцеві жителі у соцмережах.