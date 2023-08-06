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Удар по Генічеському мосту: ракети влучили вже у другий шлях з Криму на Херсонщину (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Удар по Генічеському мосту: ракети влучили вже у другий шлях з Криму на Херсонщину (фото)

Наслідки удару по мосту біля Генічеська / Фото: t.me/Nazars_look

Цей міст сполучає Генічеськ в Херсонській області з Арабатською стрілкою.

У неділю, 6 серпня, внаслідок ракетного удару було пошкоджено міст через протоку, який зʼєднує окуповані Генічеськ та Арабатську стрілку. Це один із шляхом, який з'єднує Крим з материковою частиною України.

Головний колаборант окупованої Херсонщини, зрадник Володимир Сальдо повідомив, що ЗСУ випустили по мосту 12 ракет, девʼять із яких були збиті. За його даними, нібито також пошкоджений газопровід та поранений один місцевий житель.

Полковник ЗСУ Віктор Назаров підтвердив, що влучання по мосту через протоку Тонка, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою і опублікував відповідні фото.

© t.me/Nazars_look
Фото: t.me/Nazars_look

За його словами, головна мета — перерізати автомобільне за залізничне сполучення із Кримом.

Український журналіст Денис Казанський також опублікував фото з Генічеського мосту і зазначив, що міст деякий час не зможе приймати військові колони з Криму.

© Денис Казанський/Facebook
Фото: Денис Казанський/Facebook

Раніше повідомлялося, що 6 серпня на Чонгарському мосту, що також з'єднує Крим з материковою частиною України, пролунав сильний вибух. Окупанти повідомили про три пробоїни, які утворилися внаслідок удару.

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Дата публікації
Перегляди
1156
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