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Удар по готелю на Донеччині: рятувальники дістали двох загиблих (фото)

Удар по готелю на Донеччині: рятувальники дістали двох загиблих (фото)

На місці ворожого удару / Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Аварійно-рятувальні роботи вже завершено.

У місті Миколіївка, Краматорського району, було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю внаслідок ворожого удару. 

У ДСНС повідомили, що рятувальники дістали тіла загиблих.

"Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено", - йдеться у повідомленні.

© Головне управління ДСНС України у Донецькій області
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області
© Головне управління ДСНС України у Донецькій області
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

У Нацполіції Донецької області повідомили, що росіяни скинули на місто чотири авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК. Окрім отелю пошкоджень зазнали 7 багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня сили ППО збили 15 з 23 дронів "Shahed", які запустили росіяни по Україні.  Крім того, армія РФ атакувала ще чотирма керованими авіаракетами Х-59. Одну з них збили, а інші три не досягли бажаних цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У Сумах внаслідок ворожого удару загинуло подружжя.

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