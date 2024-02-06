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Удар по готелю на Харківщині: в ОВА повідомили про стан поранених жінок

Удар по готелю на Харківщині: в ОВА повідомили про стан поранених жінок

Наслідки ракетного удару по готелю в Золочеві на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Зокрема, 21-річня мама загиблого немовляти перебуває в лікарні у стані середньої важкості.

Внаслідок ракетних ударів по селищу Золочів на Харківщині в ніч проти 6 лютого травм зазнали три жінки. Вони перебувають у травматологічному відділенні лікарні та в хірургії.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Поранені внаслідок російської атаки по Золочеву жінки віком 39 та 28 років перебувають у травматологічному відділенні лікарні з переломами кінцівок. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.

Водночас 21-річня жінка – мама загиблого двомісячного хлопчика – перебуває у стані середньої важкості у хірургії.

Лікарі проводять усі необхідні обстеження та подальше лікування.

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Наслідки ракетного удару по готелю в Золочеві на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура / ©
Наслідки ракетного удару по готелю в Золочеві на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, російські війська вдарили двома ракетами С-300 по готелю в селищі Золочів на Харківщині: там зруйновано триповерховий готель та загинув двомісячний хлопчик. Поранень зазнали троє жінок.

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