Удар по готелю на Харківщині: в ОВА повідомили про стан поранених жінок

Зокрема, 21-річня мама загиблого немовляти перебуває в лікарні у стані середньої важкості.
Внаслідок ракетних ударів по селищу Золочів на Харківщині в ніч проти 6 лютого травм зазнали три жінки. Вони перебувають у травматологічному відділенні лікарні та в хірургії.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Поранені внаслідок російської атаки по Золочеву жінки віком 39 та 28 років перебувають у травматологічному відділенні лікарні з переломами кінцівок. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.
Водночас 21-річня жінка – мама загиблого двомісячного хлопчика – перебуває у стані середньої важкості у хірургії.
Лікарі проводять усі необхідні обстеження та подальше лікування.
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Нагадаємо, російські війська вдарили двома ракетами С-300 по готелю в селищі Золочів на Харківщині: там зруйновано триповерховий готель та загинув двомісячний хлопчик. Поранень зазнали троє жінок.
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