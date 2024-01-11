Удар по готелю в Харкові: рятувальники показали відео з місця атаки

На кадрах видно пошкоджену будівлю готелю, розтрощені машини та роботу надзвичайників.

В ДСНС опублікували відео з місця ракетних ударів по Харкову у ніч проти 11 січня, де російські війська влучили по будівлі готелю.

Ролик викладений у телеграм-каналі надзвичайників.

Під час ліквідації наслідків російської атаки по готелю в Харкові працівники ДСНС врятували двох поранених людей та евакуювали 19 осіб.

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За попередньою інформацією, загалом постраждали 11 людей – персонал та гості готелю. Серед поранених опинився іноземний журналіст.

На викладеному надзвичайниками відео зафіксовані пошкоджена будівля готелю, пожежа на місці атаки, розтрощені автомобілі. Також показана робота рятувальників, які ліквідовують наслідки ракетних ударів і допомагають пораненим.

Відео з місця атаки по готелю в Харкові показали в ДСНС

Нагадаємо, пізно ввечері 10 січня окупанти завдали по Харкову двох ударів ракетами до С-300. Ворог влучив по готелю в Київському районі. Серед 11 постраждалих – журналіст турецького видання Anadolu. Дев'ятьох постраждалих доправили до лікарень, ще двом – надали допомогу на місці.

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