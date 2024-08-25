Удар по готелю в Краматорську: Зеленський зробив заяву про постраждалих журналістів Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив про наслідки удару російської ракети і результати рятувальної операції в Краматорську, де наприкінці 25 серпня деблокували тіло людини з-під завалів готелю.

Про це йшлося у вечрньому зверненні президента.

"Постраждали, зокрема, журналісти – знімальна група агенції "Ройтерз". Громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським "іскандером". Абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина загинула", – повідомив Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним та близьким репортерів. І наголосив, що сьогодні ж, 25 серпня, ворог завдав ударів по Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Донеччині.

"І за все це світ має не зупинятись у тиску на державу-терориста. За ракетні удари, за КАБи, за штурми. Загалом за всю цю війну. Росія повинна бути змушена шукати миру", – заявив Зеленський.

Він також висловив вдячність усім партнерам України, які дійсно допомагають, а також лідерам, які працюють заради більш надійного захисту нашої держави і більш надійних позицій.

"Але час означає втрати. І чим довше ми змушені очікувати, тим більше шкоди встигне завдати Росія. І всі наші розмови з лідерами, усі перемовини – саме про це. Про швидкість і силу спільних рішень. Про виконання наших домовленостей. Жодного дня світ не має забувати, що разом ми сильніші, ніж будь-який терорист. Але для цього потрібно робити дійсно все, щоб терорист програв", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня противник вдарив по будівлі готелю у Краматорську. Попередньо атакував ракетою "Іскандер-М". Постраждали українські та іноземні журналісти, зокрема, члени знімальної групи Reuters.

Кореспондантка з Польщі Моніка Андрушевська повідомила про поранення. Відомо, що разом із нею постраждали четверо кореспондентів, громадяни України, США, Латвії та Німеччини.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Серед ночі РОСІЯНИ УДАРИЛИ по Краматорську! Зруйновано готель, де зупинялись журналісти

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