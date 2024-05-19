Удар по Харківщині: стало відомо, чим окупанти вбили та поранили людей в селі Черкаська Лозова (фото)

Наслідки російського обстрілу села Черкаська Лозова у Харківському районі Харківської області, які наразі документує поліція, свідчать про п’ятьох осіб, які загинули, та щонайменше шістнадцятьох людей, які отримали поранення. Попередньо встановлено, що удари були здійснені ракетами "Іскандер-М".

Про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження. Працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Наслідки російського обстрілу села Черкаська Лозова Фото поліції Харківської області

Вісім громадян перебувають у важкому стані. Ведуться пошуково-рятувальні роботи. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Наслідки російського обстрілу села Черкаська Лозова Фото поліції Харківської області

"Попередньо встановлено, що удари були здійснені ракетами "Іскандер-М". За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу села Черкаська Лозова Фото поліції Харківської області

ТСН.ua раніше повідомляв про те, що 19 травня вдень окупанти завдали удару по місцю літнього відпочинку. Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де перебували місцеві жителі, прилетіли дві російські ракети.

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