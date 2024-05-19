Удар по Харківщині: стало відомо, чим окупанти вбили та поранили людей в селі Черкаська Лозова (фото)

Росіяни завдали ракетних ударів по Харківщині.
Наслідки російського обстрілу села Черкаська Лозова у Харківському районі Харківської області, які наразі документує поліція, свідчать про п’ятьох осіб, які загинули, та щонайменше шістнадцятьох людей, які отримали поранення. Попередньо встановлено, що удари були здійснені ракетами "Іскандер-М".
Про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області.
Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження. Працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.
Вісім громадян перебувають у важкому стані. Ведуться пошуково-рятувальні роботи. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
"Попередньо встановлено, що удари були здійснені ракетами "Іскандер-М". За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
ТСН.ua раніше повідомляв про те, що 19 травня вдень окупанти завдали удару по місцю літнього відпочинку. Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де перебували місцеві жителі, прилетіли дві російські ракети.
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