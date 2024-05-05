Удар по Харкову авіабомбами – фото наслідків російської атаки

У Харкові під час тривоги росіяни завдали удару.
Окупаційні війська Росії 5 травня, на Великдень, завдали ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки постраждали 10 людей.
Пресслужба ДСНС України показала фото наслідків підступної атаки ворога.
Зараз на місці влучання працюють піротехнічні розрахунки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.
Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура Харкова, багатоквартирні та приватні будинки, автівки.
Нагадаємо, окупанти 5 травня вдарили ракетами по Слов'янській ТЕС на Донеччині (фото).
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