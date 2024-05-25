Удар по Харкову "Іскандерами-М": що відомо про наслідки ракетної атаки – фото

Окупаційні війська Росії у ніч проти 25 травня, приблизно о 00:40, завдали ракетних ударів по Слобідському району Харкова. За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома ракетами "Іскандер-М".

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок атаки пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна.

Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ДБР порушило кримінальну справу проти 28 командирів через прорив РФ на Харківщині.

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