Удар по Харкову "Іскандерами-М": що відомо про наслідки ракетної атаки – фото

Росіяни щоденно атакують Харків ракетами та дронами.
Окупаційні війська Росії у ніч проти 25 травня, приблизно о 00:40, завдали ракетних ударів по Слобідському району Харкова. За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома ракетами "Іскандер-М".
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок атаки пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна.
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, ДБР порушило кримінальну справу проти 28 командирів через прорив РФ на Харківщині.
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