Удар по Харкову та селу Гроза: Синєгубов розповів про наслідки і жертви

Сьогодні, 6 жовтня, ворог завдав 2 ракетні удари, попередньо ракетами типу "Іскандер", по Харкову. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки.

Одна з ракет у Харкові влучила у проїзджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета поцілила у 3-поверховий житловий будинок, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це Синєгубов розповів у своєму Telegram.

Внаслідок російського удару загинув хлопчик 10 років. Постраждали 23 людини, зокрема 11-місячна дитина. Тривають роботи з розбору завалів.

Ракетним ударом по обласному центру росіяни не обмежились. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Синєгубов додав, що за уточненими даними, в селі Гроза Куп'янського району внаслідок ракетного удару загинули 52 людини, 6 людей отримали поранення.

Крім того, вночі ворог завдав удару БПЛА типу "Шахед" по селі Піски-Радківські Ізюмського району. Пошкоджена складська будівля та техніка цивільного підприємства.

Під ворожим вогнем перебували також м. Вовчанськ, с. Вовчанські Хутори та с. Лиман Чугуївського району, м. Куп'янськ, с. Першотравневе Ізюмського району та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Своєю чергою, піротехніки ДСНС за добу знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Синєгубов: у Харкові знайшли ще одне ТІЛО! А у Грозі доведеться "пересівати залишки"

Удар по селі Гроза на Харківщині 5 жовтня

Російські окупанти 5 жовтня завдали жахливого удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки.

Пізніше стало відомо, що це були поминки за військовим, який був родом із цього села. Військового поховали спочатку на Дніпропетровщині, адже село було в окупації. Потім рідні вирішили перепоховати героя вдома.

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