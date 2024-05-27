Удар по Харкову: за ДНК опізнали тіло 17-річного хлопця, виявили рештки ще однієї жертви – поліція

У Харкові триває пошукова операція на місці удару окупантів.

У Харкові 27 травня знайшли та опізнали за зразками ДНК тіло 17-річного хлопця, який в момент удару окупантів 25 травня перебував в "Епіцентрі".

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Тіло людини, яке знайшли зранку, належить 17-ти річному Кирилу. Хлопець жив в Харкові і в той день, як і десятки інших містян, прийшов до гіпермаркету. Впізнати його змогли за ДНК – зразки надала мама загиблого", - розповів він.

Болвінов додав, що після цього на згарищі виявили рештки ще однієї жертви.

"Залишки робочого одягу вказують на те, що це один із працівників гіпермаркету. Ідентифікація триває. Кількість жертв на цю хвилину – 16 людей", - зазначив Болвінов.

Начальник слідчого управління повідомив, що завдяки дослідженням ДНК вже вдалося впізнати 12 жертв ворожого удару, особи ще двох встановили майже одразу, на місці.

Пошукова операція триває, продовжується і ідентифікація. Тіла повернуть рідним та загиблих одразу, як завершаться пошуки та впізнання.

Нагадаємо, серед загиблих у Харкові – 12-річна дівчинка та її мати.

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