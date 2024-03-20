Удар по Харкову: зросла кількість жертв – відео з місця "прильоту"

Окупаційні війська Росії вдень 20 березня атакували підприємство у Харкові. Станом на 17:30 відомо про п'ятьох загиблих.

Про це повідомляє ДСНС.

На місці "прильоту" тривають рятувальні роботи. Пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару, локалізовано.

Як повідомляв начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, внаслідок атаки пошкоджено восьмиповерхівку та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Спалахнула звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.

Нагадаємо, на фронті загинула бойова медикиня, 22-річна Анастасія "Троя".

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