Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар по Харкову: зросла кількість жертв – відео з місця "прильоту"

Удар по Харкову: зросла кількість жертв – відео з місця "прильоту"

Пожежники працюють на місці "прильоту" у Харкові 20 березня 2024 року / Фото: ДСНС України у Telegram

Росіяни вдень 20 березня вгатили по Харкову.

Окупаційні війська Росії вдень 20 березня атакували підприємство у Харкові. Станом на 17:30 відомо про п'ятьох загиблих.

Про це повідомляє ДСНС. 

На місці "прильоту" тривають рятувальні роботи. Пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару, локалізовано. 

Як повідомляв начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, внаслідок атаки пошкоджено восьмиповерхівку та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Спалахнула звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.

Нагадаємо, на фронті загинула бойова медикиня, 22-річна Анастасія "Троя".

Читайте також провідні новини дня:

Удар по Харкову – зросла кількість жертв

Удар по Харкову – зросла кількість жертв

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація