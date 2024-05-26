Удар по Харкову: зросла кількість жертв внаслідок удару по "Епіцентру"

Кількість загиблих в "Епіцентрі" у Харкові зросла.

У Харкові станом на зараз вже відомо про 14 людей, які загинули внаслідок удару окупантів по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що 43 людини постраждали. Над усуненням наслідків обстрілів працює профільний штаб — задіяно близько 200 рятувальників.

Нагадаємо, станом на ранок 26 травня пожежу в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" повністю ліквідовано. Під завалами гіпермаркету могли залишатися 17 людей, серед них – 12-річна дівчинка.

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