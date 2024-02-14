Удар по Херсону: вибиті шибки та понівечені автівки – свідки розповіли про наслідки (відео)

Окупаційні війська Росії у ніч проти 14 лютого знову гатили по житлових кварталах Херсона. На місцях були пожежі, а у будинках людей – значні руйнування.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та показав відео.

За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів Херсонщини, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації.

"Вискочила у ковдрі. Кіт почав кричати, вибило всі вікна", - розповіла жінка, квартира якої постраждала.

По Херсону ворог спрямував 37 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи та навчальний заклад у Херсоні.

Через атаку росіян одна людина загинула, ще шестеро – отримали поранення.

У Херсоні зупинили рух тролейбусів – обленерго проводить аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків нічних ворожих обстрілів. Роботи триватимуть до 14 години.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки 7 лютого.

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