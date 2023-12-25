Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар по Іловайську: росЗМІ пишуть про атаку HIMARS по залізниці – що відомо

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1061
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар по Іловайську: росЗМІ пишуть про атаку HIMARS по залізниці – що відомо

Пожежа в Іловайську 23 грудня/ Фото: ASTRA

РосЗМІ повідомили нові деталі щодо ударів по тимчасово окупованому Іловайську 23 грудня.

Збройні сили України 23 грудня завдали удару по окупованому Іловайську на Донеччині – тоді загорівся склад пально-мастильних матеріалів. 

Проте росЗМІ пишуть, що того дня для атаки на місто ніибто використовувалися ракети HIMARS. 

"Обстріл стався в районі 15 годин на ж/д станції "Іловайськ", попередньо, використовувалися ракети HIMARS", - пише ASTRA.

За даними Telegram-каналу, в Іловайську ракети HIMARS вдарили до складу 13 цистерн з дизельним паливом, 55 тонн кожна. Внаслідок атаки повністю згоріли шість цистерн. 

Серед людей постраждалих немає.

Нагадаємо, пропагандисти заявляють про "збиті F-16" в Україні – у Повітряних силах прокоментували.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1061
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація