Збройні сили України 23 грудня завдали удару по окупованому Іловайську на Донеччині – тоді загорівся склад пально-мастильних матеріалів.

Проте росЗМІ пишуть, що того дня для атаки на місто ніибто використовувалися ракети HIMARS.

"Обстріл стався в районі 15 годин на ж/д станції "Іловайськ", попередньо, використовувалися ракети HIMARS", - пише ASTRA.

За даними Telegram-каналу, в Іловайську ракети HIMARS вдарили до складу 13 цистерн з дизельним паливом, 55 тонн кожна. Внаслідок атаки повністю згоріли шість цистерн.

Серед людей постраждалих немає.

Нагадаємо, пропагандисти заявляють про "збиті F-16" в Україні – у Повітряних силах прокоментували.

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