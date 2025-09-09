Удар по Кабміну: у Defense Express пояснили, як ворог обійшов ППО

Удар по будівлі Кабміну / © Associated Press

Противник постійно вдосконалює тактику і застосовує нові підходи для прориву української протиповітряної оборони.

Про це в етері Еспресо сказав військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

«Противника не слід недооцінювати, адже він постійно вдосконалюється. Ми бачили це як у зміні тактики „шахедних“ атак, так і в застосуванні різних типів ракет, а також у їхньому вдосконаленні під час бойового використання», — наголосив він.

За його словами, ракети здатні пробивати систему ППО, оскільки вона не гарантує стовідсоткового захисту. Водночас українська оборона знищує більшість цілей, що летять.

«Йдеться про вдосконалення самої ракети, зокрема крилатої ракети 9М727 оперативно-тактичного комплексу „Іскандер“. Це одна з трьох ракет, які використовуються цим комплексом. Можливо, було встановлено додаткові системи для подолання ППО та побудови маршрутів з урахуванням наявної у противника інформації», — пояснив експерт.

Рябих уточнив, що перед атакою на Кабмін було зафіксовано кілька ворожих атак дронами, а також польоти розвідувальних БПЛА.

«Слід зазначити, що противник, проводячи навіть „шахедні“ атаки, ставить за мету не лише уразити ціль, а й здійснює розвідку. Деякі дрони отримали здатність передавати дані, що дозволяє краще враховувати розташування наших засобів ППО під час наступних ударів. Все це могло призвести до зазначеного результату», — зауважив він.

Разом із тим експерт підкреслив, що загарбники також мають проблеми. За його словами, випадки, коли ракета не вибухнула, можуть бути пов’язані з низькою якістю складання або недостатньою підготовкою до дій в умовах активної радіоелектронної боротьби.

«До цього додається вплив наших ударів по виробничих і розробницьких потужностях країни-окупантки», — підсумував Рябих.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки Росії на Київ 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів України влучила крилата ракета 9М727 комплексу «Іскандер-К».

Ми раніше інформували, що обговорення російської атаки на Кабмін стало ключовим моментом у переговорах керівника Офісу президента Андрія Єрмака з державним секретарем США Марко Рубіо.