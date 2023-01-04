Удар по казармі загарбників у Макіївці: у ЗСУ прокоментували версію окупаційного Міноборони

Версія окупаційного Міністерства оборони про те, що ЗСУ вдарили по казармі загарбників у Макіївці через те, що ті користувались мобільним зв'язком, є смішною.

Про це в етері телемарафону сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

У ЗСУ пояснили, що версія Міноборони РФ про те, що ЗСУ вдарили по казармі окупантів у Макіївці через мобільний зв'язок, неправильна. Череватий додав, що в тому, що росіяни не змогли приховати розміщення своїх військ, це - їхня провина.

"Звичайно, використовувати телефони - це локація і це помилка. Але виглядає ця версія дещо смішно. Тому що розміщувати такі великі партії мобілізованих, які не дуже навчені та злагоджені у великих приміщеннях не пристосованих для того, щоб укриватися у разі небезпеки, то це дуже слаба відмазка", - зазначив Череватий.

Удар по казармі з російськими окупантами у Макіївці: що відомо

1 січня ЗСУ обстріляли казарму російських окупантів у Макіївці Донецької області. Росіяни на території училища розмістили своїй мобілізованих, після чого їх ліквідували.

У РФ через це сталась істерика. Спочатку Міноборони агресора не коментувало цього, проте згодом визнало, що там вдалось ліквідувати багато загарбників, які приїхали на фронт вбивати українців.

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