Удар по казармі загарбників у Макіївці: у ЗСУ прокоментували версію окупаційного Міноборони

Окупантів вдалось ліквідувати через дії командування російської армії.
Версія окупаційного Міністерства оборони про те, що ЗСУ вдарили по казармі загарбників у Макіївці через те, що ті користувались мобільним зв'язком, є смішною.
Про це в етері телемарафону сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
У ЗСУ пояснили, що версія Міноборони РФ про те, що ЗСУ вдарили по казармі окупантів у Макіївці через мобільний зв'язок, неправильна. Череватий додав, що в тому, що росіяни не змогли приховати розміщення своїх військ, це - їхня провина.
"Звичайно, використовувати телефони - це локація і це помилка. Але виглядає ця версія дещо смішно. Тому що розміщувати такі великі партії мобілізованих, які не дуже навчені та злагоджені у великих приміщеннях не пристосованих для того, щоб укриватися у разі небезпеки, то це дуже слаба відмазка", - зазначив Череватий.
Удар по казармі з російськими окупантами у Макіївці: що відомо
1 січня ЗСУ обстріляли казарму російських окупантів у Макіївці Донецької області. Росіяни на території училища розмістили своїй мобілізованих, після чого їх ліквідували.
У РФ через це сталась істерика. Спочатку Міноборони агресора не коментувало цього, проте згодом визнало, що там вдалось ліквідувати багато загарбників, які приїхали на фронт вбивати українців.
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