Удар по казармі в Макіївці: експерт відзначив помилку окупантів та успішну роботу розвідки

Разом зі скупченням живої сили ворога у переобладнаному на казарму гуртожитку ПТУ було знищено розташований поруч боєкомплект та військову техніку.

Військовий аналітик Олексій Гетьман припустив, що військове керівництво окупантів допустилося помилки, розмістивши у переобладнаному гуртожитку у Макіївці велику кількість мобілізованих напередодні новорічних свят. Оскільки в російській армії накази не обговорюють, а виконують, це мало саме такі наслідки.

Таку думку він висловив у коментарі “24 каналу”.

"Розташування цього місця, скоріше за все, було зручним, зважаючи на логістику. Напевно звідти можна було далі розвозити цих людей по лінії фронту для того, щоб вони брали участь безпосередньо в бойових діях. І він підписав наказ чи бойове розпорядження, щоб вони туди прибули", – пояснив Гетьман.

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Він додав, що розміщувати військових поряд з боєкомплектом та технікою було цілком безглуздим рішенням.

"Впевнений, що цій людині, яка надала наказ, доповідали підлеглі, які розуміються на військовій справі, що такого робити не можна. Але в російській армії навіть якщо є помилка в наказі, все одно примусять його виконувати”, – зауважив експерт.

За його словами, цей об'єкт міг бути обстріляний не тільки з HIMARS, але й звичайною артилерією.

“Далекобійна артилерія 152 та 155 калібру б'є на відстань 25 кілометрів. Тому це міг бути звичайний артилерійський удар”, – наголосив Гетьман.

На його думку, після того, як російські військові прибули до переобладнаного в казарму училища та розмістились там, наша аеророзвідка знайшла їх. Він не виключає, що місце перебування окупантів було запеленговано і за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

“Якщо інформація надходить з декількох джерел або від декількох розвідгруп, не пов'язаних між собою, тоді вона вважається правдивою. І тоді вже приймається рішення про атаку”, - наголосив експерт.

Далі було скориговано вогонь і завдано дуже потужного удару.

"Ця атака мала для нас гарні наслідки. Дуже добре, що це відбулося. Якби ці російські військові потрапили на лінію фронту, нам довелось би знешкоджувати їх там", – наголосив Олексій Гетьман.

Нагадаємо, мобілізовані до російської армії, яких розмістили в колишньому гуртожитку ПТУ в “тиловій” для окупантів Макіївці, повинні були стати кістяком угруповання окупаційних військ на Сході України.

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