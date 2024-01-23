Удар по "кишені Путіна": як подальші атаки українських БПЛА по нафтобазах РФ можуть припинити війну

Україна продовжує завдавати успішних ударів безпілотниками по стратегічно важливих об'єктах на території Росії. Нещодавні атаки на нафтові термінали в Петербурзі та Усть-Лузі можуть позбавити окупантів значних доходів від експорту нафти.

Росія може втратити мільярди від експорту нафти, якщо Україна успішно атакує основні паливні термінали країни в Балтійському морі.

Про це пише видання Newsweek.

18 січня Україна здійснила атаку безпілотників на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, приблизно за 1000 км від українського кордону. Це був перший випадок, коли безпілотник дістався до "рідної" області президента Росії Володимира Путіна.

Ще одна атака українського безпілотника поблизу Санкт-Петербурга в ніч на неділю, 21 січня, завдала удару по великому експортному газовому терміналу — газоконденсатному заводу ПАТ "Новатек" у порту Усть-Луга — спричинила сильну пожежу та призупинила постачання палива. Слід додати, що Усть-Луга є найбільшим балтійським портом Росії. Тоді Служба безпеки України взяла на себе відповідальність за атаку.

У разі успішного удару України по двох великих нафтових терміналах Росії в Балтійському морі, Усть-Лузі та Приморську, це може призупинити експорт 1,5 мільйона барелів нафти на добу. Через це країна може втратити мільярди.

Обсяг нафти, що відвантажується двома нафтовими терміналами щодня, становить понад 40 відсотків від загального морського експорту сирої нафти Москви в середньому з січня по листопад 2023 року. Минулого року Росія навіть випередила Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником нафти в Китай.

Росія залежить від експорту нафти та енергетичної промисловості, які становлять близько 30 відсотків бюджетних надходжень країни, і мають вирішальне значення для фінансування війни проти України.

Російський нафтогазовий аналітик Михайло Крутіхін заявив у вересні 2023 року, що нафтовим компаніям через санкції Заходу, запроваджені через війну в Україні, стало вигідніше продавати все за кордон.

"Тобто якомога більше експортувати і отримати там хоч якісь гроші. Причому, це відбувається по всій країні, навіть на Далекому Сході почали відчуватися дефіцит палива. Вивозять усе, що можна", - сказав Крутіхін.

Джерела в СБУ кажуть , що успішний штурм нафтового терміналу в Усть-Лузі "не тільки завдає істотної економічної шкоди ворогу, порушуючи його потоки доходів для війни в Україні, але також порушує матеріально-технічний ланцюг палива, необхідного для російської армії".

"Цей крок стратегічно перешкоджає здатності окупантів підтримувати свої сили, знаменуючи значну невдачу в їхніх агресії", – кажуть в СБУ.

Водночас російські Telegram-канали стверджують, що причиною того, що українські БПЛА досягли глибини російської території, є те, що протиповітряна оборона РФ в Санкт-Петербурзі та прилеглій до нього Ленінградській області є слабкою. Адже Путін використав більшість своїх ресурсів для захисту своєї дорогоцінної резиденції на Валдаї.

Так, російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", який нібито володіє інсайдерською інформацією російських силовиків, повідомив, що нещодавні атаки безпілотників на Санкт-Петербург і Ленінградську область викликані "гострою нестачею технічних засобів виявлення малорозмірних повітряних цілей і мобільних зенітно-ракетних комплексів, здатних їх збивати". Тоді як ЗРК "Панцир-С1" були задіяні для захисту "особливо важливого" об'єкта на Валдаї".

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів. Перед атаками місцеві мешканці почули звук безпілотників, а влада не могла нічого вдіяти.

Також у ніч на 21 січня російське Міноборони Росії повідомило про атаки безпілотників на Смоленську область. Загалом було дві атаки, під час яких нібито знищили чотири дрони. Однак деякі з них таки дісталися цілі. За свідченнями місцевих жителів, був приліт по оборонному підприємству "Щегловский вал", який виготовляє зенітно-ракетні комплекси Панцир-С.

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