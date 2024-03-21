Удар по Києву: Братчук пояснив, чому росіяни скаженіють та витримали довгу паузу

Пауза, яку Збройні сили Російської Федерації витримали перед масованим обстрілом Києва 21 березня, може бути пов'язана з обмеженими технічними можливостями окупантів.

Про це сказав речник Української добровольчої армії "Південь", очільник Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

На його думку, пауза між масованими атаками показує, що стратегічна робота зі знищення військових об'єктів РФ дала "істотний результат" і тому "не все зараз може підніматися в повітря".

Крім того, спікер вважає, що в нічній атаці на Київ присутній психологічний аспект.

"Я думаю, що таким чином відреагували і на візит (до Києва — ред.) високопосадовця США, і, власне, скаженіють з того, що на Росії зароджується визвольний добровольчий рух, саме з росіян, які намагаються побороти режим Путіна", — сказав він.

Що відомо про атаку 21 березня

Російські війська випустили по Україні загалом 31 ракету рано вранці 21 березня, заявляють Повітряні сили.

За даними військових, Росія застосувала дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23/Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555. Їх запустили з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у районах російських Волгодонська та Енгельса.

Над Києвом збили близько 30 російських ракет. Міська влада повідомила про руйнування в кількох районах Києва внаслідок падіння уламків ракет. Зокрема, в Шевченківському районі евакуювали мешканців будинку, де горіла квартира.

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