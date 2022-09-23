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Удар по Київщині і з території Білорусі: експерт оцінив, де можуть атакувати мобілізовані росіяни

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Удар по Київщині і з території Білорусі: експерт оцінив, де можуть атакувати мобілізовані росіяни

Фото: gettyimages.com

Росіяни, яких зараз мобілізують до війська, можуть спробувати атакувати Україну на будь-якому напрямку. Проте найімовірніше, що всі зібрані під час мобілізації сили РФ використовуватиме для стримування контрнаступу ЗСУ.

Україна наразі перехопила стратегічну ініціативу у війні, але не треба плутати це зі стратегічним переламом. 

Про це військовий експерт Петро Черник розповів у інтерв’ю "УНІАН".

"Атакувати вони можуть спробувати на будь-якому напрямку, включаючи північну ділянку кордону. Можуть спробувати повторно вдарити і по Київщині, і по Сумщині, навіть з території Білорусі. Та якісних сил для того, щоб проривати нашу оборону, на мій погляд, у них немає", – сказав експерт.

За його словами, зараз важко сказати, чи варто чекати від окупантів нових тактичних вимірів або виправлення логіки дій. На сьогодні тривають позиційні бої практично по всій лінії фронту і ворог перейшов у глуху оборону.

За оцінками Черника, до перемоги України у війні ще далеко.

"Найімовірніше, всі зібрані під час мобілізації сили будуть використовуватись Кремлем для стримування нашого контрнаступу. Головне, що я можу точно констатувати: стратегічну ініціативу у війні перехопили ми. Але не треба плутати це зі стратегічним переломом. Стратегічний перелом – це коли темпи наступу такі стрімкі, що можна розрахувати, за який час вдасться визволити всі території. Ми поки що не зайшли в момент перелому. Так, ми виграли блискучу, феноменальну битву. Але до перемоги у війні ще далеко", – пояснив військовий експерт.

Він додав, що через кілька тижнів розпочнуться дощі, стане холодно, і теперішня фаза війни стихне. Адже воювати в таку погоду неймовірно важко.

Нагадаємо, за оцінками Черника, "часткова" мобілізація в Росії не дасть суттєвого результату у війні проти України і пояснив, чому.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
379
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