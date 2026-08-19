Удар по ключовій переправі: ЗСУ уразили міст на Запоріжжі

Війна в Україні / © Associated Press

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У ніч проти 19 серпня Сили оборони України уразили автомобільний міст через річку Молочну поблизу Молочанська Запорізької області, який російські війська використовують для забезпечення військової логістики.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, українські військові також уразили інші важливі об’єкти противника.

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Зокрема, йдеться про 3 склади безпілотників противника — у районах Новопетриківки та Новотроїцького на Донеччині, а також Лобачевого на Луганщині.

Крім того, під удар потрапив наземний ретранслятор, який використовувався для управління ударними БпЛА типу «Герань»/«Гербера» в Оленівці тимчасово окупованого Криму, та пункт управління безпілотниками поблизу Верхнього Рогачика на Херсонщині.

Також українські захисники уразили склад матеріально-технічного забезпечення у Кадіївці Луганської області та район зосередження озброєння і військової техніки російських військ у Лисичанську.

«Втрати окупантів уточнюються», — зазначили у Генштабі.

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Нагадаємо, Росія також системно атакує критичну інфраструктуру та транспортні вузли у прифронтових регіонах України. Не виключено, що ворог наважиться завдати ударів по мостах через Дніпро.

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