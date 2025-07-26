Удар по командному складу РФ: ЗСУ знищили полковника, що вів штурм на сході

ЗСУ на фронті / © ТСН.ua

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Сили оборони України знищили командира одного з підрозділів російської армії, який керував наступальними діями на Харківському напрямку.

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

За їхньою інформацією, українські захисники ліквідували полковника Лебедєва — командира 83-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ.

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Саме він безпосередньо командував штурмовими операціями на Великобурлуцькому напрямку. Ця ділянка фронту залишається однією з найгарячіших, і російське командування намагалося прорвати оборону ЗСУ, залучаючи до атак досвідчені підрозділи.

Нагадаємо, хоча кремлівський очільник Володимир Путін неодноразово заявляв, що строковиків до 20 років не відправлятимуть на війну до України, стало відомо про щонайменше 245 загиблих 18-річних контрактників лише впродовж двох років.