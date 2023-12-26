Удар по кораблю "Новочеркаськ": експерт припустив, який вантаж був на судні

Військовий експерт Петро Черник припустив, що на десантному кораблі "Новочеркаськ", який був знищений у порту Феодосії тимчасово окупованого Криму у ніч проти 26 грудня ракетним ударом, окупанти тримали іранські дрони-камікадзе "Шахед".

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Дуже сильно воно горіло, міцно. Я більше схиляюсь, що "Шахеди" (були на кораблі - ред.), оскільки снаряд має досить товстий металевий кожух. Щоб вони вибухнули в такій кількості і так все запалало, однієї ракети замало. У "Шахеда" зовсім інший принцип монтування бойової частини - вона фактично не захищена, немає такої товстої стінки, як має снаряд. Тому висока ймовірність, що саме це і запалало. Якщо це дійсно так, то мінус десь дві тисячі "Шахедів" – це добротний результат", - зазначив він.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну "бавовну" у Криму і знищення "Новочеркаська" (фото, відео).

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