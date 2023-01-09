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Удар по Краматорську: ракета влучила в автівку з людьми, є жертви (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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1712
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Удар по Краматорську: ракета влучила в автівку з людьми, є жертви (фото)

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Двоє людей, які перебували в автівці, загинули.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині.

Ракета влучила в автівку з людьми, є жертви.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Краматорськ, Донецька область. Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. Двоє осіб, які перебували в автівціБ загинули", - зазначив Тимошенко.

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Нагадаємо, на Чернігівщині росіяни обстріляли цвинтар просто під час похорону.

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Дата публікації
Перегляди
1712
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