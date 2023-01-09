Удар по Краматорську: ракета влучила в автівку з людьми, є жертви (фото)

Двоє людей, які перебували в автівці, загинули.
Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині.
Ракета влучила в автівку з людьми, є жертви.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Краматорськ, Донецька область. Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. Двоє осіб, які перебували в автівціБ загинули", - зазначив Тимошенко.
Нагадаємо, на Чернігівщині росіяни обстріляли цвинтар просто під час похорону.
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