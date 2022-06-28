Удар у Кременчуці: ракета розірвалася просто всередині ТЦ, від неї лишилася вирва

Удар у Кременчуці: ракета розірвалася просто всередині ТЦ, від неї лишилася вирва

Мер Кременчука наголосив, що у ТЦ не було військовослужбовців чи військових складів.

Російська ракета вибухнула просто всередині торговельного центру у Кременчуці. Внаслідок чого залишилася воронка.

Про це розповів мер Кременчука Віталій Малецький в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Одна з ракет розірвалася всередині торговельного центру, просто в салоні побутової техніки. Вирва від неї залишилася і слідчі працюють саме на ній. Там ще залишалися люди, не всі встигли евакуюватися та відійти на безпечну відстань. Багато залишилося працівників, які завершували евакуацію і зачиняли свої магазини. Після вибуху спалахнула пожежа, яка стала ще одним чинником, що забрав багато життів", – сказав Малецький.

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Мер наголосив, що у ТЦ не було військовослужбовців чи військових складів, а тому ракетний удар по цивільному об'єкту є злочином проти людства, який росіяни вчинили зумисно.

"Є зафіксовані кадри прильоту цієї ракети, покадрово, як вона досягала своєї цілі. Ракета йшла точно в цей ТЦ", – зазначив міський голова і назвав брехнею заяви росіян про те, що заклад нібито не працював.

За його словами, досі не встановлений контаки з 36 людьми: працівниками та відвідувачами торгового центру.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Також стало відомо, що ТРЦ "Амстор" у Кременчуці не зачинявся під час повітряних тривог.

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