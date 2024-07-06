Удар по крейсеру "Москва" був не першим: віцеадмірал Неїжпапа розповів про попередню операцію

Перша спроба знищення російського фрегата була не дуже вдалою, але все одно коштувала окупантам втрат.

Удар по флагману чорноморського флоту РФ крейсеру "Москва" був не першою спробою Сил оборони України знищити російський корабель.

Про це розповів командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

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"Це був не перший пуск "Нептунів" по кораблях. В нас перший був не дуже вдалим. По одному з фрегатів. Під час відбиття удару наших ракет російський корабель знищив свій же літак, який літав на прикритті, але пішов. Він не зрозумів, що в нас щось є, я так розумію", – сказав Неїжпапа.

Нагадаємо, легіон "Свобода Росії" вразив російський корабель "Серпухов". Судно підірвали із середини, зруйнувавши приміщення та засоби зв'язку та автоматизації.

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