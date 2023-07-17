Удар по Кримському мосту: хто і чим перебив російську військову артерію

По Кримському мосту, ймовірно, вдарили безпілотником, який здатний нести 100-200 кг вибухівки.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан припускає, що за ударом по Кримському мосту 17 липня стоять СБУ і ВМС.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Оскільки не було інформації про роботу ППО, це не була повітряна атака", - вважає Роман Світан.

За його словами, єдина версія вибуху на Кримському мосту, яка залишається, — надводний підрив безпілотників.

"Скоріш за все, це знову спільна робота СБУ і ВМС. У такому тандемі вони вже провели кілька атак надводними безпілотниками по Севастопольській бухті", - сказав полковник запасу ЗСУ.

Світан розповів, що Україна нібито має "глісери-безпілотники", один з яких може нести 100-200 кг вибухівки.

"Скоріш за все їх було два, їх запускають парами", - пояснив Світан.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. Вони сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Є загиблі та постраждалі.

ЗМІ раніше також повідомляли, що нічна атака на Кримський міст, ймовірно, була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України. Міст атакували нібито за допомогою надводних дронів.

Що відомо про удар по Кримському мосту читайте у матеріалі ТСН.ua.

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