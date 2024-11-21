Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла, з’явились фото наслідків

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 21 листопада кількість постраждалих зросла до 17. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки та машини.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та ДСНС України.

"У Кривому Розі, за уточненою інформацією, 17 постраждалих. Десятеро з них – у лікарні. 38-річна жінка – "важка". У неї різані рани голови", – йдеться в заяві голови військової адміністрації.

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Окрім адмінбудівлі, у Кривому Розі пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, два мікроавтобуси та легкове авто.

За інформацією від надзвичайників, двоє з постраждалих – діти. Вдалося врятувати трьох людей.

Психологи ДСНС надають необхідну допомогу постраждалим. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Підрозділи надзвичайників продовжують обстежувати пошкоджені будівлі.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 21 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки на Кривий Ріг 21 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки на Кривий Ріг 21 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки на Кривий Ріг 21 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки на Кривий Ріг 21 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, російська армія вранці 21 листопада вдарила ракетою по Кривому Рогу і влучили в адміністративну будівлю. Спершу було відомо про 13 постраждалих.

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