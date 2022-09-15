Удар по Кривому Рогу: рівень води в Інгульці піднявся, мешканців деяких вулиць просять евакуюватся

Щоб уникнути зайвих ризиків, мешканців деяких вулиць просять евакуюватися.
Внаслідок ракетного удару РФ по гідротехнічній споруді у Кривому Розі рівень води в річці Інгулець піднявся. Тому з деяких вулиць міста людей просять евакуюватися.
Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, окупанти хотіли просто змити водою частину міста. Вілкул запевнив, що ситуація — під контролем, триває ліквідація аварії, задіяні всі служби.
Але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб уникнути зайвих ризиків, мешканців деяких вулиць просять евакуюватися:
- Інгулецький район: Штерна, Гжацька, Склевата, Югоківська, Григорівська, Земнукова.
Місце збору – перехрестя вулиць Бериславська і Матрьонівська.
- Центрально-Міський район: вул. Лепицького, Іорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольска, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмаркова, Плєханова, Маміна, Сібіряка, Ентузіастів.
Точки сбору, кому де ближчее: площа Визволення (біля "Сільпо"), Святомиколаївська, 27 коло Центрально-Міського виконкому, Староярмаркова, 35 (зупинка "Гараж").
Людей автобусами доправлять до шкіл на дитсадків, де вони зможуть побути, доки триває ліквідація аварії. Тих, хто евакуйовується, просять взяти з собою документи та цінні речі.
Нагадаємо, що у Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет.
Внаслідок атаки без води декілька районів міста. Росіяни завдали удару по гідротехнічним спорудам.
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