Удар по Кривому Рогу: рівень води в Інгульці піднявся, мешканців деяких вулиць просять евакуюватся

Внаслідок ракетного удару РФ по гідротехнічній споруді у Кривому Розі рівень води в річці Інгулець піднявся. Тому з деяких вулиць міста людей просять евакуюватися.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, окупанти хотіли просто змити водою частину міста. Вілкул запевнив, що ситуація — під контролем, триває ліквідація аварії, задіяні всі служби.

Але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб уникнути зайвих ризиків, мешканців деяких вулиць просять евакуюватися:

Інгулецький район: Штерна, Гжацька, Склевата, Югоківська, Григорівська, Земнукова.

Місце збору – перехрестя вулиць Бериславська і Матрьонівська.

Центрально-Міський район: вул. Лепицького, Іорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольска, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмаркова, Плєханова, Маміна, Сібіряка, Ентузіастів.

Точки сбору, кому де ближчее: площа Визволення (біля "Сільпо"), Святомиколаївська, 27 коло Центрально-Міського виконкому, Староярмаркова, 35 (зупинка "Гараж").

Людей автобусами доправлять до шкіл на дитсадків, де вони зможуть побути, доки триває ліквідація аварії. Тих, хто евакуйовується, просять взяти з собою документи та цінні речі.

Нагадаємо, що у Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет.

Внаслідок атаки без води декілька районів міста. Росіяни завдали удару по гідротехнічним спорудам.

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