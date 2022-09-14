Ворожа атака на Кривий Ріг: стало відомо, якими ракетами Росія обстріляла місто

Ввечері 14 вересня у Кривому Розі під час оголошеної повітряної тривоги Росія завдала удару по місту.

За попередньою інформацією, ракетний обстріл по Кривому Рогу був здійснений, ймовірно, з літака Ту-95МС, який несе ракети Х-101.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка".

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"Близько 17:01-17:06 14.09.22 р. ракетний удар по м. Кривий Ріг, три крилаті ракети, ймовірно, з Ту-95МС (Х-101). Ракети влучили по західній околиці м. Кривий Ріг. Втрати та руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Х-101 - це одна з найновіших російських крилатих ракет. Вартість - більше 12 мільйонів доларів. Максимальна дальність польоту - не менше 3000 кілометрів. Ту-95 - стратегічний бомбардувальник, частину з яких передали з України до РФ як погашення боргу за газ.

Нагадаємо, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляють, що після "прильоту" у місті здіймається дим. Це підтвердив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

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